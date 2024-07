Im Januar 2016 nahm Thorsten Legat an der zehnten Staffel der RTL-Reality-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil und belegte dabei den dritten Platz. Mit seinem Ehrgeiz und seiner unerschütterlichen "Ich kann alles schaffen"-Einstellung beeindruckte er Zuschauer und Mitcamper gleichermaßen. "Ich habe 16 Jahre Bundesliga gespielt, aber Dschungelcamp? Das ist für mich Champions League", erklärte Legat damals.

Thorsten Legats Energie war unermüdlich und sein Willen, die Herausforderungen des Dschungels zu meistern, ungebrochen. Sein damaliges Motto: "Hilf deinem Mitspieler im Team und hol so viele Sterne wie es geht." Dieser Ehrgeiz brachte ihm den Spitznamen "Leginator" ein. Besonders herausfordernd waren für ihn aber auch manche Mitstreiter – allen voran Helena Fürst. Sie brachte ihn an seine persönlichen Grenzen.

Trotz seiner harten Schale zeigte Legat aber auch emotionale Momente im Camp und kämpfte manchmal mit den Tränen, besonders, wenn er an seine Familie dachte – oder, wenn er in einer Prüfung besonders abgeliefert hat. Nach einer erfolgreich absolvierten unterirdischen Dschungelprüfung, bei der er unter anderem auf Krokodile traf, verdrückte er vor lauter Stolz einige Tränen. "Das geht an die Psyche, an die Substanz", erklärte er damals. Immerhin sei er von seinem Vater "immer gedrillt" worden, "keine Angst zu haben".