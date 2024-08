Thorsten Legat: "Es hat mich hart erschrocken" - Abrechnung mit den Dschungelcamp-Promis

In unserem Interview gesteht Thorsten, dass seine zweite Dschungelcamp-Teilnahme ganz schön schwierig war. "Ich habe mich ein bisschen vertan. Ich dachte: Du gehst da rein, du rockst das wie 2016. Ich habe tagtäglich zu kämpfen gehabt. Ich habe es mir nicht anmerken lassen, aber ich habe mich echt schwergetan", berichtet er. "Ich war froh, dass ich manchmal auf der Toilette war, obwohl ich nicht musste, und habe eigentlich nur durchgeschnauft und mich gefragt: Legat, was tust du dir an? Du bist keine 44 mehr, du bist keine 30 mehr, du bist 55. Zieh das durch, kneif die Arschbacken zusammen. Es war wirklich ein Albtraum."

Trotzdem würde er noch einmal ins Dschungelcamp gehen, wenn man es ihm anbieten würde. "Sofort. Im Jahr zweimal. Das wäre für mich kein Problem. Ich liebe das", schwärmt die Sportskanone. Besonders Südafrika habe es ihm so richtig angetan! "Was für ein Panorama und Ambiente. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Ein wundervolles Ereignis und Erlebnis, was ich nie vergessen werde."

Für den Sieg hat es zwar nicht gereicht, aber nach 13 Tagen im Camp ist Legat um einige Erfahrungen und Eindrücke reicher. Und das ist sicherlich auch sehr viel wert ...