Thorsten Legat: "Du bist so ein Heuchler!" Knallharte Abrechnung von Yvonne Woelke

Jetzt mischt sich auch noch Yvonne Woelke (42) ein. Sie ist in der Vergangenheit auch immer wieder mit dem Ex-Fußballer aneinander geraten. "Der Thorsten Legat tut so heilig. Ich lach mich kaputt. Wie hast du mich gedemütigt? Beleidigt? Erniedrigt? Du bist so ein Heuchler!", schimpft sie in ihrer Instagram-Story. "Wegen dir habe ich mich geschämt! Ich habe ich wochenlang schlecht gefühlt. Du bist kein guter Mensch!" Autsch, ganz schön harte Worte!