Thorsten Legat: Dschungelcamp-Eklat! Er hat eiskalt gelogen

Thorsten muss in der neuen Folge, die schon jetzt bei RTL+ abrufbar ist, zur Dschungelprüfung "Grauen-Knast" antreten und kann acht von neun Sternen für die Gruppe erspielen. Freudestrahlend verkündet er die gute Nachricht im Camp. Doch die Begeisterung hält nicht lange an. "Das andere darf ich nicht sagen. Was zu verkünden ist. Also lieb sein", sagt Thorsten geheimnisvoll.