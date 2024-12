Thorsten Legat: Nach "Promi-Büßen" - Hochzeit in Las Vegas

Zu einem Foto, welches eine Freundin von dem Ehepaar in ihre Story gepostet hat, schreibt sie: "Wedding Day" mit einem Ring-Emoji dazu. Thorsten hat einen beigen Anzug an und Alexandra trägt ein weißes Kleid und hat einen roten Blumenstrauß in der Hand.

Eigentlich sind Thorsten und seine Frau bereits seit 2001 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne. Doch auch nach 23 Jahren sind sie offenbar verliebt wie am ersten Tag!