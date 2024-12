Thorsten Legat: Neue schockierende Details! Jetzt meldet sich Nicos Ex zu Wort

Auch an eine heftige Situation mit Thorsten bei ihr zu Hause erinnert sich Sarah noch genau. "Nico hatte an dem Tag Geburtstag und wir luden seine Eltern zum Mittagsbrunch ein. Die kamen erstmal eineinhalb Stunden zu spät. Eine Woche davor kamen wir zehn Minuten zu spät zum Frühstück und er war so sauer, dass er das ganze Frühstück mit uns kein Wort mehr gewechselt hat", erinnert sich die Blondine.

Sarah verließ an dem besagten Tag den Raum und plötzlich schloss Thorsten die Tür - in ihrer eigenen Wohnung. "Weil er mit Nico über seinen Bruder Leon sprechen wollte. Dann saßen wir am Tisch. Die Stimmung war total angespannt. Es war ein Moment ruhig und er sagte: 'Nico, du bist doch schon mit Sarah relativ lange in einer Beziehung. Wird es nicht langsam Zeit, eine andere zu f***en?' Das war extrem unangenehm." Doch es ging noch weiter. "Dann sind sie einfach gegangen. 5 Minuten später war ich schon blockiert von der Mutter und dem Vater. Einen Tag später wollte Nico das klären und dann meinte sein Vater: 'Du musst dich entscheiden. Für Sarah oder für uns!'" Wie die Geschichte ausgegangen ist, wissen wir ja ...