Til Schweiger: "Ich bin mit mir im Reinen"

Til Schweiger wurde in den vergangenen Monaten heftig kritisiert. Es ging um Alkoholskandale, angebliche Schikane und kein faires Arbeitsklima am "Manta, Manta"-Filmset. Die Zeit ging nicht spurlos an dem Schauspieler vorbei, aktuell befindet er sich sogar in Therapie.

Jetzt will Til Schweiger die Vorwürfe hinter sich lassen und sich voll und ganz auf seinen neuen Film konzentrieren, der heute, am 7. Dezember, in die deutschen Kinos kommt.