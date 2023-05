Til Schweiger: Jetzt kann ihn nur noch seine Ex Dana retten

Nicht nur mit seinem neuen "Manta, Manta"-Film schwelgt Til Schweiger nostalgisch in der Vergangenheit. Auch auf Instagram scheint er sich immer sehnsüchtiger nach der guten alten Zeit zu verzehren. So postete er jetzt ein Foto aus jüngeren Jahren von sich und seiner damaligen Frau Dana, mit den Worten: "Du hast dich überhaupt nicht verändert" und einem Kuss-Smiley. Dass er sich noch immer blendend mit seiner Ex versteht, ist kein Geheimnis. "Dana ist eine große Stütze in meinem Leben, ich kann sie immer anrufen und nach ihrer Meinung fragen", schwärmte er vor einiger Zeit im "Closer"-Interview. Muss sie ihm jetzt etwa zu Hilfe eilen? Zuletzt wirkte Til immer mehr wie ein Schatten seiner selbst, teilte sogar ein Video, auf dem er volltrunken in die Kamera lallt, um es kurz darauf wieder zu löschen. Sieht aus, als würde ihm gerade eine echte Stütze im Leben fehlen. Aber vielleicht wünscht er sich ja auch einfach nur seine Dana zurück …

Auch interessant:

Schlimme Tiefs! So schlecht geht es Til Schweiger wirklich: