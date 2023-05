Til Schweiger: Nach heftigen Vorwürfen - Jetzt kommt die ganze Wahrheit raus!

Tils Anwältin teilte dem "Spiegel" mit, ein Teil der "Sachverhalte" sei ihrem Mandanten "nicht bekannt". Der andere Teil unterstelle "angebliche Sachverhalte, die es nicht gegeben hat". Spurlos gehen die Vorwürfe an Til aber nicht vorbei. Er flüchtete am Wochenende nach Mallorca. "Er steckt halt wieder mal den Kopf in den Sand", so ein Freund der Familie gegenüber der "BILD am Sonntag". Lässt sich nur hoffen, dass dieses Drama bald ein Ende hat...

