Til Schweiger: Bittere Trennung! Sein Liebes-Glück liegt in Scherben

Es schien so, dass der Filmstar seine große Liebe gefunden hat - sie haben sogar einige Tage in Spanien verbracht und sie lernte seine Tochter Luna kennen. Doch nun haben sie sich getrennt! Das Liebes- Aus bestätigte der Schauspieler nun selbst. "Sandra und ich haben uns vor einigen Monaten getrennt. Wir sind im Guten auseinander und weiterhin befreundet", so der Film-Star gegenüber der "Bild"-Zeitung.