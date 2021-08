Til Schweiger: Liebes-Aus? Er turtelt schon mit einer Neuen

Es ist verdächtig still geworden um seine Freundin Sandra Biehl. Dabei konnte er zu Beginn der Beziehung gar nicht genug davon bekommen, der Welt die junge Blondine an seiner Seite zu präsentieren. Doch seit rund einem Jahr herrscht Schweigen auf beiden Seiten. Sandra postet sich mit Freunden, mit ihrem Hund, im Urlaub. Aber immer ohne Til. Und das letzte Bild der Hamburgerin, das er in den sozialen Netzwerken zeigte, ist von August 2020!