Til Schweiger: Sein neues Restaurant ist eine Ruine

Doch auch dort wurde er seit geraumer Zeit nicht mehr gesehen. Ein Kellner sagt gegenüber "Closer": "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da drüben bald eröffnen. Es ist die reinste Baustelle. Jetzt, wo die Gäste wieder in Scharen kommen, wäre es die Chance gewesen, den Umsatzeinbruch aus dem letzten Jahr zumindest ein wenig auszugleichen." Warum sich die Betreiber von "Henry Likes Pizza" das entgehen lassen? Unklar. Aber der verwahrloste Laden lässt darauf schließen, dass in Santanyí so schnell keine Pizza mehr gebacken wird. Eine echte Klatsche für Schweiger, dessen andere Lokalitäten auch nicht gerade für eine erfolgreiche Führung bekannt sind. Vielleicht sollte der Schauspieler einfach bei dem bleiben, was er eigentlich hauptberuflich macht: Filme drehen.