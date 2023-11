Tim Mälzer: So sensibel ist der TV-Koch!

Mit seinen flotten Sprüchen kann Starkoch Tim Mälzer manchmal ganz schön schroff wirken. Dabei sei der 52-Jährige eigentlich selbst sehr feinfühlig: "Ich glaube sogar, dass ich hypersensibel bin", erzählte Tim Mälzer bei Michel Abdollahi.

Wie genau er darauf komme, erklärte er an einem konkreten Beispiel: "Ich gehe manchmal ins Restaurant, scanne den Raum und kann relativ schnell feststellen, an welchem Tisch was nicht in Ordnung ist. Körpersprache, Energie, solche Sachen", so der Starkoch."

Doch es sei nicht immer einfach, mit diesen feinen Antennen zu leben:"Das ist manchmal mein Problem", gab Mälzer zu.