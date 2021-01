Tim Mälzer: Trotz Corona - Mega Kochparty zum 50. Geburtstag!

Tim Mälzer wird sich an seinem großen Tag in die Küche seines Restaurants "Die gute Botschaft" stellen und kochen. Das Event wird auf den sozialen Netzwerken geteilt und jeder der will, kann sich dazuschalten. "Ich glaube, es wird das größte verbindende Social-Distancing-Event, das man sich nur vorstellen kann", so das Geburtstagskind.

Er macht eben einfach das Beste aus der schwierigen Situation und will damit ein Zeichen setzen. "Wir können die Situation gerade nicht ändern. Aber wir können die Situation mit Leben erfüllen, mit Emotionen, mit Kontakten", so Tim. Recht hat er...

