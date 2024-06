Tim Mälzer & Steffen Henssler: Wie gut verstehen sich die TV-Köche wirklich?

In gemeinsamen Kochshows jagt ein Spruch den nächsten – Steffen Henssler und Tim Mälzer nehmen beide kein Blatt vor den Mund. Dazu kommt ihr enormer Ehrgeiz, weshalb schon des Öfteren ordentlich ausgeteilt wurde. Trotzdem kennen sie die beiden Köche schon seit vielen Jahren, eine kleine Verbundenheit müsste da doch entstanden sein?

2007 lernten sich Tim und Steffen in Tim Mälzers Show "Schmeckt nicht, gibt's nicht" kennen, als Steffen bei Tim zu Gast war. Seitdem treffen die Hamburger immer wieder im TV aufeinander. 2021 kamen sie sogar mit einem gemeinsamen Format an den Start. In der VOX-Show "Mälzer und Henssler liefern ab" treten sie trotzdem gegeneiander an, liefern sich den direkten Vergleich. Natürlich dürfen auch da Sprüche nicht fehlen! Doch offenbar hat das Format die beiden Streithähne einander näher gebracht: "Wir hätten echt das Potenzial, Freunde zu werden", sagte Mälzer sogar gegenüber RTL. "Das Erschreckende an der Sendung war, dass es wirklich sehr angenehm und schön miteinander war. Es hatte eine Form von Freundschaft, die ich so nicht erwartet hätte – eine Nähe, die man gerne hatte", fügt Henssler hinzu.