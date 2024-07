Tim Raue: So ist die Zusammenarbeit mit seiner Ehefrau wirklich

Tim Raue (50) ist einer der erfolgreichsten Köche Deutschlands. Bereits mit 23 Jahren wurde der Berliner Küchenchef eines Restaurants, 1998 wurde er von der Fachzeitschrift "Der Feinschmecker" zum Aufsteiger des Jahres gewählt. Danach gab es für Tim Raue kein Halten mehr: Er eröffnete mehrere Restaurants, von denen es eins sogar auf die britische Liste The World’s 50 Best Restaurants schaffte. Inzwischen ist Raue Küchenchef im Restaurant 44 im Berliner Swissôtel, in dem seine Frau, Katharina Wolschner, als Restaurantleiterin tätig ist.

Doch auch im Fernsehen hat der Koch eine steile Karriere hingelegt. Seit 2015 ist er immer wieder in Tim Mälzers (53) Kochshow "Kitchen Impossible" zu sehen, in der Netflix-Serie "Chef's Table" wurde ihm sogar eine gesamte Folge gewidmet und seit 2019 ist er Juror bei "The Taste". Im letzten Jahr kam dann eine neue Sendung dazu: In der RTL-Show "Raue – Der Restauranttester" versucht Tim Raue in Not geratene Restaurants gemeinsam mit seiner Frau wieder auf Vordermann zu bringen. Anlässlich der zweiten Staffel, die am 16. Juli startete, hat der Multi-Gastronom mit uns exklusiv über dieses TV-Projekt gesprochen und uns verraten, welcher Fall eine besonders große Herausforderung für ihn dargestellt hat, wie es ist, mit seiner Frau zusammenzuarbeiten und welchen seiner TV-Koch-Kollegen er gerne an seiner Seite hätte.