Liebe geht bekanntlich durch den Magen, davon können Tim Raue und seine erste Frau Marie-Anne ein Lied singen. Die beiden Turteltauben lernten sich bereits in den 90er Jahren in ihrem zweiten Lehrjahr im Restaurant Chalet Suisse im Grunewald kennen. Gemeinsam entdeckten die jungen Nachwuchsköche ihr goldenes Händchen in der Küche, zogen zusammen und heirateten schließlich. 22 Jahre waren Tim Raue und seine Frau ein eingespieltes Team in der Küche und im Schlafzimmer, doch 2016 zerbrach die Ehe überraschend.