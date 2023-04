Tim Raue: Traurige Beichte! Er musste sogar in Therapie

Tim Raue gilt als selbstbewusster Sternekoch, der immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat. Durch seine Auftritte in TV-Shows wie "The Taste" oder als Gast in Tim Mälzers VOX-Format "Kitchen Impossible", erlangte der Koch einen großen Bekanntheitsgrad in Deutschland. Doch auch wenn es seine Vorteile hat, in der Öffentlichkeit zu stehen, gibt es auch eine Menge Schattenseiten, die Tim Raue nun gegenüber "Bild" verrät.