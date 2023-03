Tim Mälzer: Auf und davon! Er will einfach nur noch weg

Denn nicht nur das Kochen ist Tim Mälzers Leidenschaft – er liebt besonders das Autofahren: "Ich fahre wahnsinnig gerne alleine Auto, ohne Beifahrer, ohne jemanden, der mich nervt." Und über seine ausgefallenen Pilgerreisen-Pläne hat sich der TV-Star bereits so seine Gedanken gemacht: "Ich bin auch ein Typ, der würde gerne mal den Jakobsweg mit dem Auto fahren. Ich finde, das kann man ruhig mal machen, oder nicht? Ich gehe ja nicht gerne, ich fahre lieber mit dem Auto. Und es geht ja darum, zu sich zu finden. Und dann schreibe ich ein Buch, und das heißt dann 'Ich fahr dann mal weg'." Verrückt!

Aber dass der Hamburger Restaurantbesitzer schon immer eher unangepasst war, macht sogar sein ursprünglicher Berufswunsch deutlich: "Ich wollte Schlagzeuger bei 'Kiss' werden. (…) Musste das aber relativ früh wieder einstellen, weil der Lehrer meiner Mutter das Geld für die geleisteten Stunden wieder zurückgab. Der sagte: 'Also der kann alles machen, aber mit Schlagzeug, das wird nichts'", so Tim Mälzer.

Musik spielt aber in seinem Leben weiterhin eine wichtige Rolle. So hört er auch beim Kochen Musik. "So getragene Klassik, die sich dann am Ende noch mal richtig steigert."

