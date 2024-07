Timmi Trinks: Hat Bill Kaulitz' CSD-Flirt eine Freundin?

Durch den Flirt mit Bill ist Timmi in den Fokus der Presse gerückt - obwohl er schon seit Jahren als Schauspieler erfolgreich ist. 2002 spielte Timmi seine erste Fernsehrolle in der Serie "Im Namen des Gesetzes". Im Alter von nur 15 Jahren war er Hauptdarsteller in "Allein gegen die Zeit", welche sogar einen International Emmy Award als beste Kinder- und Jugendsendung abräumte. Vielen wird Timmi jedoch durch "Der Bergdoktor" bekannt sein. 2013 bis 2015 verdrehte er als Carsten "Bergdoktor"-Tochter Lilli Gruber (Ronja Forcher) den Kopf. Aktuell ist der Schauspieler in der ARD-Serie "WaPo Duisburg" zu sehen. Dort zeigt er sich regelmäßig im Polizei-Outfit. Und Bill steht ja bekanntlich auf Polizisten...

Bill und Tom Kaulitz haben sich im Laufe der Jahre ziemlich verändert. Hier im Video seht ihr Bilder von früher bis heute: