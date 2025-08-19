Timur Ülker: Beunruhigende Nachrichten – GZSZ-Star liegt im Krankenhaus!
GZSZ-Star Timur Ülker meldet sich nach einer Funkstille zu Wort und gibt Grund zur Sorge.
Timur Ülker meldet sich mit unschönen Nachrichten.
© IMAGO / BOBO
Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) bleibt das Drama selten auf der Leinwand – jetzt sorgt ein echter Schockmoment für große Sorge bei den Fans: Schauspieler Timur Ülker (36), der in der beliebten Daily Soap als Nihat Güney zu sehen ist, liegt aktuell im Krankenhaus. Während seine Serienfigur schwere Zeiten durchmacht, scheint es nun auch privat ernst zu sein.
Funkstille auf Social Media sorgt für Aufmerksamkeit
Viele Fans wunderten sich, weil der normalerweise sehr aktive Timur Ülker auf einmal spurlos von Social Media verschwand. Bilder, Storys und Updates blieben aus – ein ungewohntes Verhalten, das die Community alarmierte. Am Sonntag dann die Erklärung: Timur meldete sich selbst per Instagram-Story zurück und schrieb: "Hey Leute, erst mal sorry, dass die letzten Tage kein Content kam beziehungsweise ich mich nicht gemeldet habe",
wobei er im selben Zuge den Grund für sein Schweigen offenbarte: Er befindet sich im Krankenhaus.
Über die Ursachen und seinen aktuellen Gesundheitszustand hält sich Timur bedeckt. Er versprach jedoch, sich wieder ausführlich zu melden, sobald er aus dem Krankenhaus entlassen wird.
Timurs Verlobte bleibt optimistisch
Während Timur Ülker auf Genesung hofft, zeigt sich seine Verlobte Caroline stark. Sie ist zu Hause bei ihrem gemeinsamen Sohn Ilay und meldete sich ebenfalls via Instagram bei den Fans. Ein neuer Gesundheitsstatus von Timur bleibt zwar weiterhin aus, dafür versprüht Caroline Zuversicht: "Ein ganz normaler Morgen im Hause Ülker. Timurs Songs und gute Laune. Gleich fahren wir zu Papa."
Mit diesen Worten ließ sie Follower an ihrem Alltag teilhaben, tanzte mit Sohn Ilay durch die Wohnung und sorgte für positive Stimmung.
Wie geht es mit Timur Ülker und seiner Rolle Nihat weiter?
In der Serie GZSZ erlebt Nihats Figur aktuell eine harte Phase: Die Trennung von Lilly, gepaart mit ihrer Affäre mit seinem Freund Julian, ist emotional belastend. Bleibt zu hoffen, dass die privaten Herausforderungen von Timur Ülker schnell überwunden werden und er sowohl im echten Leben als auch in seiner Paraderolle bald wieder voll durchstarten kann.
Wir wünschen Timur Ülker gute Besserung!