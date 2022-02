Tina Ruland: Nach ihrem Dschungel-Aus packt sie aus

In den vergangenen Tagen war vor allem Eric Stehfest das große Thema. Denn er hatte eine Dschungelprüfung abgebrochen, um den anderen Campern zu schaden - später entschuldigte er sich jedoch dafür. Doch was sagt Tina Ruland dazu? Ich war auch sehr überrascht über seine Entscheidung, die Prüfung abzulehnen, habe aber seine Erklärung verstanden", so die Schauspielerin in der "Bild"-Zeitung.