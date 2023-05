Tina Turner: Die letzten Worte der Rock-Legende

In einem ihrer letzten Beiträge auf Instagram appellierte Tina zum Weltnierentag via Instagram: "Warum ist er wichtig? Weil Nieren ohne Schmerzen versagen. Und deshalb sage ich euch heute: Zeigt euren Nieren Liebe! Sie verdienen es. Meine Nieren sind Opfer davon, dass ich nicht realisiert habe, dass mein Bluthochdruck mit konventioneller Medizin hätte behandelt werden sollen. Ich habe mich in große Gefahr gebracht, indem ich mich weigerte, der Realität zu stellen." Worte, die jetzt eine ganz andere Bedeutung bekommen.