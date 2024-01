Tom Beck: Heftige Enthüllung! Er ist fremdgegangen

In dem SWR3-Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" treffen zwei Prominente, die sich vorher nicht kannten, zum Gespräch. Dieses Mal plauderte Tom Beck mit Tänzer Detlef D! Soost (53) - und dabei kamen einige pikante Geheimnisse ans Licht. "Lieber Tom, bist du schon mal fremdgegangen?" wollte der "Let's Dance"-Kandidat von seinem neuen Kumpel wissen. Toms überraschende Antwort: "Auf jeden Fall in früheren Beziehungen, muss ich leider sagen..." Waaas? Mit diesem Geständnis hätte wohl niemand gerechnet!