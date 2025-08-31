Tom Cruise & Ana de Armas: Mission Märchenhochzeit?
Läuten für Tom Cruise und Ana de Armas bald die Hochzeitsglocken?
Tom Cruise schwebt auf Wolke sieben.
© IMAGO / ABACAPRESS
Seine Missionen waren bislang meist "impossible" – doch diesmal scheint ein Happy End tatsächlich möglich: Mission Märchenhochzeit! Tom Cruise (63) strahlt 13 Jahre nach der Scheidung von Katie Holmes (46) wieder wie ein frisch Verliebter. Händchen haltend schlendert er mit Ex-Bond-Girl Ana de Armas (37) durch das idyllische Woodstock in Vermont. Die Botschaft ist klar: Sie sind ein Paar!
Will Tom Cruise wieder heiraten?
Seit dem Valentinstag machte der Hollywood-Star ein Geheimnis um sein neues Liebesglück. Immer wieder wurde er mit der gebürtigen Kubanerin gesichtet, doch alles blieb vage. In den letzten Monaten verdichteten sich jedoch die Hinweise: Ende April feierte Tom mit Ana ihren Geburtstag, im Juli urlaubten sie gemeinsam auf einer Jacht vor Menorca. Und nun zeigen die Fotos aus Vermont: Diese Liebes-Mission ist geglückt. Seit der Trennung von Katie Holmes hatte sich Tom nie mehr so vertraut mit einer Frau in der Öffentlichkeit gezeigt – geschweige denn Händchen haltend. Jetzt spaziert er mit Ana entspannt durch das Städtchen: sie im weißen Shirt, mit schwarzer Jeans und Pferdeschwanz, er sportlich im engen Shirt, beide mit Sonnenbrille. Eis essen, shoppen, lachen – als gäbe es nur sie zwei auf der Welt.
Wer da nicht an die legendäre Hochzeit mit Katie im italienischen Castello Odescalchi denkt! Damals war es ein Fest wie im Film – mit Star-Gästen, Blitzlichtgewitter und Hollywood-Magie. Vielleicht öffnet sich nun bald ein neues Schlosstor – für Tom und Ana, für ein weiteres Kapitel in seiner ganz persönlichen Mission: Märchenhochzeit.
