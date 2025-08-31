Seit dem Valentinstag machte der Hollywood-Star ein Geheimnis um sein neues Liebesglück. Immer wieder wurde er mit der gebürtigen Kubanerin gesichtet, doch alles blieb vage. In den letzten Monaten verdichteten sich jedoch die Hinweise: Ende April feierte Tom mit Ana ihren Geburtstag, im Juli urlaubten sie gemeinsam auf einer Jacht vor Menorca. Und nun zeigen die Fotos aus Vermont: Diese Liebes-Mission ist geglückt. Seit der Trennung von Katie Holmes hatte sich Tom nie mehr so vertraut mit einer Frau in der Öffentlichkeit gezeigt – geschweige denn Händchen haltend. Jetzt spaziert er mit Ana entspannt durch das Städtchen: sie im weißen Shirt, mit schwarzer Jeans und Pferdeschwanz, er sportlich im engen Shirt, beide mit Sonnenbrille. Eis essen, shoppen, lachen – als gäbe es nur sie zwei auf der Welt.