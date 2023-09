Ana de Armas: Bronzezeit! Der glitzernde Metallic-Look für den Herbst

SCHRITT 2

Weiter geht’s mit den Augen: Eyeshadow in einem glänzenden Bronzeton aufs bewegliche Lid und den unteren Lidrand pinseln. Jetzt einen goldfarbenen Glimmerlidschatten in die Lidfalte schattieren. Die Innenwinkel dabei nicht vergessen. Für noch mehr Definition die Augenbrauen in Form bringen und die Wimpern tuschen: "Meine Mascara muss tiefschwarz sein – je intensiver, desto besser", schwärmt Ana.