Tom Kaulitz: Bei IHM wird er jetzt schwach

"Bill, ich bin noch ganz euphorisiert", fängt Tom in einer neuen Podcastfolge von "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" an zu erzählen. Der Grund: Er durfte seine großen Idole vom FC Bayern München treffen! Er und sein Bruder Bill durften beim letzten Heimspiel von dem Fußballverein in der Players Lounge sitzen, wo sie den Spielern ganz nah kommen durften: "Ich habe meine ganzen Helden beobachtet. Es kamen auf einmal alle nacheinander rein – Upamecano, Davies, Sané, Gnabry, Thomas Müller, Neuer ... Es waren wirklich alle da", erzählt Tom weiter. "Für mich ist ein kleiner Traum wahr geworden."