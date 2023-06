Tom Kaulitz: Jetzt ist das Aus ganz offiziell

Nur drei Folgen strahlte RTL von dem deutschen Ableger von der Musik-Show "That’s My Jam" aus. Während die Show in Amerika unter der Moderation von Jimmy Fallon extrem erfolgreich ist, kommt die Sendung mit Tom und Bill bei den deutschen Zuschauer*innen nicht an. Zuletzt schalteten weniger als eine halbe Millionen Zuschauer*innen ein und das bei einem Marktanteil zwischen 4,3 und 4,9 Prozent.

Das Resultat: RTL zieht den Stecker! „That’s My Jam“ fliegt direkt aus dem linearen TV-Programm und Tom und Bill verlieren ihren Sendeplatz – autsch!