Tom Kaulitz über Heidi: Nervenhorror! "Mir ging es diese Woche so schlecht!"

In einer der neusten Folgen des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erläutert der "Tokio Hotel"-Star, was er und Heidi durchmachten, um in Shape zu kommen. So macht Heidi jedes Jahr die "Master Cleanse Diet", um ihren Körper innerhalb von zehn Tagen zu entgiften. Diesmal musste auch Ehemann Tom ins Detoxprogramm einsteigen und geriet dabei ganz schön an seine Grenzen. So offenbart er Bruder Bill, was er und Heidi in dieser Zeit zu sich nahmen: "Es ist einfach nur Zitronensaft in Wasser mit Ahornsirup und Cayennepfeffer." Auf feste Nahrung musste dabei vier ganze Tage verzichten werden, Koffein ist ebenfalls tabu. Für Tom ganz schön hart: "Ich hab tagelang nicht richtig gegessen." Er ergänzt: "Mir ging es diese Woche so schlecht." Oh je! Ob das so gesund ist?

Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass er im nächsten Jahr um Heidis Detox-Programm einen großen Bogen machen kann!