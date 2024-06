Tom & Bill Kaulitz: Knallharter Konkurrenzkampf! Sie kennen keine Gnade

Bei "That's My Jam" sind Tom und Bill Kaulitz (34) aktuell bei VOX zu sehen. In sechs Folgen wird gerappt, getrunken und geraten. Mit dabei sind große Musik-Stars wie Jan Delay und Elif. "Tom und ich sind unglaublich stolz auf unsere erste eigene TV-Show! Es ist ein absolutes Herzensprojekt und wir durften uns richtig austoben. Wir treten in Teams gegeneinander an und haben einen einzigartigen Cast, den wir so noch nirgends gesehen haben. Wir haben all unsere talentierten Freunde aus Musik und Entertainment angerufen und eingeladen und können es kaum erwarten diesen wilden Mix in dieser crazy Show mit euch allen zu teilen", schwärmt Bill gegenüber VOX. Doch das ein oder andere Duell wird es zwischen ihm und seinem Bruder natürlich trotzdem geben!