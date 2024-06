Tom & Bill Kaulitz: Neue Netflix-Doku enthüllt schockierende Wahrheit!

"Ich selber gucke jetzt zum Beispiel da zurück und denke ganz oft: 'Warum haben dann so viele Leute uns mit 16, 17, 18 so viel Stress immer gemacht?'", fragt sich Bill. Den Brüdern hätte man immer wieder Geheimnisse auferlegt, um sie für die Fans mysteriöser und spannender zu machen: "Ich hatte ja auch immer so einen Rucksack zu tragen und hatte auch das Gefühl, ich muss ihn den ganzen Tag durch die Gegend schleppen, so einen schweren Rucksack!"

Gleichzeitig schleppte Bill bereits ein Geheimnis mit sich, über welches er um keinen Preis sprechen durfte — seine Sexualität. Man hätte bei dem Sänger immer besonders darauf geachtet, dass er nicht zu feminin wirke und ihm ein Image auferlegt, welches dem wahren Bill eigentlich gar nicht entsprach: "Weil immer alle sagen: 'Nein, das darfst du nicht! Nicht beim Make-up filmen und nicht beim Dings und der darf nicht zu feminin aussehen!'"

"Wir waren natürlich unter massivem Druck, von außen, von den Fans, von den Medien", fügt Tom hinzu. Heutzutage sind die Dinge jedoch ganz anders. Bill sei es endlich möglich, ganz offen über seine Sexualität zu sprechen und diese auch auszuleben. Er gesteht ganz entspannt: "Ich war verliebt in einen Mann, ich war verliebt in eine Frau."

"Kaulitz & Kaulitz" startet am 25. Juni auf Netflix. Die Doku-Serie wird acht Folgen umfassen und den Fans einen witzigen, aber auch persönlichen Einblick in das Leben der Kaulitz-Brüder in Los Angeles und Deutschland geben.

So sahen Tom und Bill Kaulitz früher aus: