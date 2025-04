Tom & Bill Kaulitz: "Völlig ausgerastet" - Der wahre Grund für ihr "The Voice"-Aus

Eigentlich hatten Bill und Tom Kaulitz (35) während ihrer Zeit bei "The Voice of Germany" wahnsinnig viel Spaß. Die Doppel-Coaches konnten die Sendung 2023 sogar gewinnen! Was die Fans bis jetzt jedoch nicht wussten: Hinter den Kulissen hat es heftig gekracht! In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" sprechen die Brüder nun ganz offen über den Grund für ihr Show-Aus!