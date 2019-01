Tommi Piper pleite: Das private Drama des Alf-Stars!

„Null Problemo“ im australischen Camp? Als deutsche Synchronstimme des Außer irdischen wurde er in den 80ern berühmt – doch reich wohl nicht! Vor zwei Jahren lehnte der 77-Jährige die -Dschungelanfrage noch knallhart ab. „Ich mache mich doch nicht zum Affen“, erklärte er. Doch jetzt heißt es wohl: sich besser zum Affen machen als weiter mit Existenzängsten leben. „Es ist ein unglaublicher Kampf. Überall werden die Gelder gestrichen, und die jungen Redakteure und Booker kennen einen gar nicht mehr“, jammert Tommi. Ein unglücklicher Pleitegeier rettet sich so also über die Runden?

Ist Tommi Piper pleite?

Fest steht, dass in jüngeren Jahren sein Geld nicht unbedingt gehortet hat. "Wir haben es damals vor 30 Jahren auch ordentlich krachen lassen. Meine Reibeisen-Stimme kommt ja nicht vom Sopran-Singen", verriet er mal gegenüber "Bild". Das ist wohl auch der Grund, warum der Synchronsprecher und Schauspieler bis heute arbeitet - denn Hartz IV kommt für ihn nicht infrage. Außerdem erklärt er: "Rente ist nix für mich." Der -Senior steckt immerhin noch voller Tatendrang!

Tommi Piper: Geld- und Ehe-Sorgen?

Doch Geldsorgen sind offenbar nicht das einzige, was Tommi Piper quält. Auch in seiner Ehe läuft nicht alles rund, wie er nun Mit-Camperin anvertraute. "Ich bin Christus dankbar, dass ich hier sein darf. Ich muss, weil ich mich seit Jahren in diesem fürchterlichen Verhältnis mit meiner Frau bewege, die Alkoholikerin ist, Tabletten nehmen", gestand Tommi Piper im Dschungelcamp. Starker Tobak! Es klingt ganz so, als sei der Alf-Star froh darüber, dass sein Job ihn regelmäßig von zu Hause fortbringt.

Tommi Piper: „Alf“-Sprecher gedenkt verstorbenen Dschungelcamp-Stars

Ob seine Ehefrau ihm diese öffentliche Beichte verzeigt, mit der er sie vor Millionen -Zuschauern bloßgestellt hat? Könnte sein, dass Tommi Piper demnächst noch größere Probleme haben wird als vor dem Dschungelcamp...