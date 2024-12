Tommi Schmitt: "Tagesschau" teilt gegen Podcaster aus

Dass eine der größten Nachrichten-Sendungen in Deutschland einen auf Social Media disst, hätte sich Podcaster und Moderator Tommi Schmitt (35) sicher nicht gedacht. Erst kürzlich berichtete die "Tagesschau" via Instagram-Post, dass der Podcast "Gemischtes Hack", den Tommi zusammen mit Felix Lobrecht (35) moderiert, der meistgehörte in Deutschland sei. So weit, so gut – doch im Beitrag fehlte jemand!