Tommy und Annika heute: Was wurde aus den Pippi Langstrumpf-Stars?

Auch Herr Nilsson wurde zum Star

Pippi Langstrumpfs Affe Herr Nilsson löst in Schweden einen Haustier-Hype aus. Dabei war der gar nicht so umgänglich wie es in den Filmen aussah. "Herr Nilsson hatte große Angst, da pinkelte und biss er", verriet Inger Nilsson alias Pippi später in einem Interview.