Toni Dreher-Adenuga: Was macht die GNTM-Siegerin heute?

View this post on Instagram

This is my desire to honor you, and lord with all I have I worship you! ❤️ meine Zeit in Zambia geht zu Ende aber ich werde euch noch sehr viele Bilder und Videos zeigen die entstanden Sind. All diese Familien und Kinder zu sehen hat mir vor Augen geführt wie wichtig es ist zu helfen , und dankbar zu sein für alles was man hat. nichts ist selbstverständlich!!! In God we trust ❤️ es ist so schön zu sehen dass der Mensch in Jesus vertrauen findet und Glücklichkeit und Dankbarkeit verspürt auch in Situationen die Unmenschlich sind .. ich bete für alle Kinder hier und auf der Welt und deren Familien, möge Gott sie beschützen und ihnen Schutzengel von über all auf der Welt schicken AMEN❤️ DANKE @hoffnungstraeger.de @sebastian.pannek @krueger_patrick @reichweiteverpflichtet dass ich ein Teil hiervon sein kann 🙏🏾