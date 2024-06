Tony Bauer nach "Let's Dance": Rührende Botschaft an seine Fans

Nach seinem "Let's Dance"-Aus ließ Tony seinen Körper dann erst einmal ruhen und fokussierte sich darauf, wieder einige hundert Gramm zuzunehmen. Eine besonders schwere Zeit für den 28-Jährigen, jedoch auch eine sehr lehrreiche. Wie Tony jetzt in der "NDR Talk Show" erklärt, habe er durch seine schwere Krankheit gelernt, positiv zu denken. Er möchte nun anderen ein Vorbild sein und ihnen mit seinen Posts zeigen, dass sie nicht alleine sind und schlechte Phasen immer irgendwann ihr Ende finden: "Ich glaube, ich darf so vielen Menschen jetzt gerade Mut geben. Ich darf so vielen Menschen zeigen, dass es weiter geht." Durch seine Krankheit wäre dem Komiker klar geworden, dass nichts selbstverständlich ist und wir für alles, was wir bekommen, dankbar sein sollten. Er erklärt, dass es so nicht nur Menschen gäbe, bei denen das Glas halb leer oder halb voll ist, sondern ab und zu existierten ebenfalls Menschen, die sind froh, dass sie überhaupt ein Glas haben. Tony identifiziert sich mit dieser Art von Menschen und erklärt: "Ich freu mich über ein Glas."

