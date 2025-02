"Too Hot to Handle: Germany": So ging es mit den Paaren weiter!

Lange mussten Reality-Fans warten, doch nun ist die Fortsetzung des beliebten Netflix-Hits "Too Hot to Handle: Germany" endlich da. Bereits 2023 feierte das deutsche Spin-Off der erfolgreichen US-Show seine Premiere und machte einige Kandidaten in der Zwischenzeit zu echten Reality-Stars. Nun stellt sich die große Frage: Haben sich in der neuen Staffel tatsächlich langlebige Beziehungen entwickelt oder war alles nur für die Kameras?