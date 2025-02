"Too Hot to Handle: Germany", Staffel 2: Wer hat gewonnen?

Am Ende geht die Gewinnsumme an Fabian! Der Sünder der 2. Staffel geht also tatsächlich als Sieger aus "Too Hot to Handle: Germany" hervor. Neben dem gewonnenen Geld nimmt er aber noch etwas anderes mit nach Hause: Tanina, mit der er jetzt fest zusammen ist!

Ob die beiden auch nach dem Dreh ein Paar blieben, ist noch nicht bekannt und wird wohl erst in der Reunion enthüllt. Doch es sieht gut aus, denn Fabian und Tanina folgen sich nach wie vor auf Instagram. Wir sind gespannt, wie die Sache für sie ausgeht und ob sie das "Too Hot to Handle: Germany"-Traumpaar schlechthin werden!