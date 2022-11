Britney Spears: Schockierende Details! So schlecht ging es ihr wirklich

15 Jahre ist es laut neusten Aussagen der Popprinzessin nun her, dass sie sich selbst etwas kaufen konnte. Nachdem Vater Jamie Spears die Vormundschaft für seine berühmte Tochter erhielt, drehte er der Mutter zweier Söhne komplett den Geldhahn zu und verfügte von da an über all ihre Finanzen. Ein Leben, das nun hinter Britney Spears liegt! Auf Instagram berichtet die 40-Jährige nun, welches Ausmaß die Kontrolle ihres Vaters annahm: