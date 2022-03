TV-Hammer: RTL holt nächste Kultshow zurück!

Damals lief die Show zwischen 2005 und 2008 im Fernsehen und war ein fester Bestandteil im Programm. Zunächst wurde die Sendung von Mike Krüger präsentiert, später dann von Dirk Bach. In der Show treffen mehrere Prominente aufeinander und treten in lustigen Spielen gegeneinander an. Einen Drehplan gibt es nicht, denn die Improvisation steht im Vordergrund - die Kandidaten müssen also ihre Kreativität in der Show unter Beweis stellen. Und auch die Zuschauer spielen eine wichtige Rolle, denn sie können am Geschehen mitwirken.

Was die größten TV-Skandale aller Zeiten waren, erfahrt ihr hier im Video: