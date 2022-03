"Let's Dance": Die Show fliegt aus dem Programm

Bei einem Blick ins aktuelle TV-Programm wird deutlich, dass der Sender "RTL" die heutige Show für 15 Minuten nach hinten geschoben hat. Anstatt um 20:15 sollen die ersten Tanzpaare erst um 20:30 übers Tanzparkett fegen. Eigentlich keine große Sache! Doch einigen Fans scheint dies so gar nicht zu passen. So wettern sie via "Instagram": "Ich glaube, langsam reicht's dann auch mal. Muss das wirklich jeden Freitag sein?" Ein Glück, dass jedoch der Großteil der "Let's Dance"-Community der ganzen Sache entspannt gegenübertritt und probiert zu schlichten: "Es sind 15 Minuten! Das ist ja wohl kein Drama … Dass man sich so darüber aufregen muss …".

Wer in der heutigen Show wohl die meisten Punkte abräumen wird? Wir können gespannt sein …