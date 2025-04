TV-Hammer: Vox schmeißt beliebte RTL-Show aus dem Programm!

"Sehr respektlos"

Tano äußert sich endlich zum Sex-Skandal bei "AYTO"

Drama, Lügen, Boom-Boom-Room: In Folge 19 von "Are You The One? " ging es ordentlich zur Sache – und besonders ein Kandidat sorgt seitdem für hitzige Diskussionen im Netz. Jetzt äußert sich Tano erstmals öffentlich zu seinem Verhalten.