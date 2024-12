Udo Jürgens: Hier wird sein Nachlass versteigert!

So schwer es ihnen auch fällt: Die von seinen Kindern John und Jenny initiierte Versteigerung hat einen ganz besonderen Grund. Nein, an Platzgründen liegt es nicht, und auch nicht an mangelndem Interesse, die sentimentalen Dinge des eigenen Vaters aufzubewahren. Vielmehr ist das Ganze eine Spendenaktion. Jede Münze, die durch die Auktion gesammelt wird, wird direkt an die Udo Jürgens Stiftung gegeben. Die Organisation unterstützt bereits seit 1999 junge Nachwuchsmusiker:innen sowie Kinder in Not und Waisen.