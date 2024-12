Vicky Leandros: Ihr letzter TV-Auftritt sorgt für Gänsehaut - Grund ist diese Geste!

"Thank you for the music" – das ist nicht nur der berühmte ABBA-Song, den Vicky Leandros gestern zum Abschluss performte, sondern auch die Botschaft, die sind in den Abend hineinbrachte. Um sich dafür zu bedanken, dass sie die Welt so lange mit ihrer Musik bereichern durfte. Als Dankeschön hatte die Sängerin noch etwas ganz Besonderes geplant, etwas, für das sie auch neben ihrer Musik jahrelang bekannt war. Eine Spende für "Ein Herz für Kinder", und die war mehr als großzügig!

Gemeinsam mit ihrer Familie, Tochter Milana und ihrem Ex-Mann Enno sowie dem Gut Basthorst spendete sie die stolze Summe von 100.000 Euro für die Hilfsorganisation. Für den Star eine absolute Herzensangelegenheit – im Laufe ihrer Karriere hatte sie insgesamt bereits über eine Million Euro gesammelt und für wohltätige Zwecke gespendet.