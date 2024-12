Überraschende Wende: Das sind die 6 (!) Finalisten von "The Voice of Germany"!

Doch wer sicherte sich am Ende den letzten Platz für das Finale? Diese Ehre fiel dem jüngsten Talent zu: Kathrin aus Heppenheim (16), die mit ihrem Lied "Against All Odds" von Phil Collins überzeugte. "Sie ist meine Unfair-Karte, mit der man immer gewinnt", begründete Mark Forster, der bis zum Ende fest an das junge Talent geglaubt hat.

Somit stehen die sechs Finalisten fest. Wer letztlich den Sieg davonträgt, bleibt abzuwarten. Das große Finale wird am Freitag, den 6. Dezember, um 20:15 Uhr auf SAT.1 ausgestrahlt und parallel dazu auf Joyn gestreamt.

Diese spannenden Dinge über Kamrad könnt ihr in diesem Video erfahren: