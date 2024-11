Mark Forster: Zoff bei "The Voice"! Kamrad bekommt sein Fett weg

Schon in Sendung zuvor ärgerte Mark immer wieder Yvonne Catterfeld (44). Dieses Mal hatte Mark ein neues Opfer gefunden: "The Voice"-Neuling Kamrad (27). Sein extravagantes Leder-Outfit gefiel Mark so gar nicht. "Warst du unterwegs, oder was? Motorradfahren?", stichelte er gegen seinen Kollegen. Doch der war von dem Seitenhieb gar nicht begeistert. "Du hast richtig Spaß an meinem Outfit, oder?", ätzte er zurück. Mark süffisante Antwort: "Ja, ich bin der Einzige."