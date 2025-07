Überraschung bei GZSZ – was Helene Fischer damit zu tun hat

Auf Instagram postete Tim Peters nun überraschend ein Foto aus den GZSZ-Studios in Potsdam-Babelsberg – Arm in Arm mit Urgestein Wolfgang Bahro alias Jo Gerner. Dazu schreibt er augenzwinkernd: "Heute mal ohne Gesang und in geheimer Mission als Tim Gerner… ähhhh Peters natürlich – Liebe Grüße von Wolfgang Bahro und mir aus dem GZSZ Studio in Potsdam-Babelsberg." Ein Statement, das die Gerüchteküche ordentlich anheizt: Bahnt sich etwa ein Gastauftritt in der Kultserie an? Oder steckt noch mehr hinter seinem geheimnisvollen Besuch?