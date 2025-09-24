Umut Tekin: Falsches Spiel bei „Love Island VIP“ fliegt auf

Mit dem Einzug von Laura Blond nehmen die Spannungen in der Villa spürbar zu. Besonders Umut Tekin, der bislang auf Jeje fixiert schien, lässt sich von der energiegeladenen Neuen beeindrucken. Laura Blond sorgte direkt für Aufsehen, indem sie so gut wie jeden Kandidaten küsste – nur Nam Vo blieb verschont. Umut reagiert prompt: Er zeigt sich sichtbar begeistert und offensiv interessiert an der neuen Frau.