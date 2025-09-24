Umut Tekin: Falsches Spiel bei „Love Island VIP“ fliegt auf
Bei „Love Island VIP“ geht das Drama erst richtig los. Im Zentrum des Geschehens: Umut Tekin.
Spiel Umut ein falsches Spiel im TV?
Bei „Love Island VIP“ brodelt es gewaltig. Kaum ist Granate Laura Blond in die Villa gezogen, gerät nicht nur die Dynamik unter den Bewohnern, sondern auch die Beziehung eines Paares ins Wanken. Im Zentrum der Turbulenzen in Folge 7 und 8 (am 2. Oktober bei RTLZWEI) steht Umut Tekin, dessen Spiel mit verschiedenen Emotionen und Aussagen auffliegt – und das mit weitreichenden Konsequenzen ...
Neue Granate Laura Blond wirbelt alles durcheinander
Mit dem Einzug von Laura Blond nehmen die Spannungen in der Villa spürbar zu. Besonders Umut Tekin, der bislang auf Jeje fixiert schien, lässt sich von der energiegeladenen Neuen beeindrucken. Laura Blond sorgte direkt für Aufsehen, indem sie so gut wie jeden Kandidaten küsste – nur Nam Vo blieb verschont. Umut reagiert prompt: Er zeigt sich sichtbar begeistert und offensiv interessiert an der neuen Frau.
Umut Tekin zweigleisig unterwegs?
Hinter Jejes Rücken macht Umut plötzlich doppelte Spielzüge. Während er Jeje anfangs seine Exklusivität beteuert, erzählt er der Mitbewohnerin Stella auf einmal, dass sein Interesse sowohl Laura Blond als auch Stella selbst gelte. „Mit Jeje sei er eher auf einer freundschaftlichen Basis“, vertraut er ihr an.
Diese Offenbarung trifft Jeje wie ein Schlag. Emotional aufgewühlt sagt sie: „Ich hab das nicht kommen sehen“, und entscheidet, nicht mehr neben Umut schlafen zu wollen. Die Vertrauenskrise scheint vorprogrammiert.
Komplexes Kandidaten-Karussell bringt Umut ins Wanken
Für weiteren Zündstoff sorgt die Ankündigung eines neuen Dates. Als „Nachricht!!“ durch die Villa hallt und Jeje mit Lisa zu einem Treffen geladen wird, rechnet Umut fest damit, dass Dion Brown, Jejes Schwarm, in die Show einzieht. Diese Unsicherheit bringt Umut sichtbar aus dem Konzept – und die Situation zwischen ihm und Jeje eskaliert weiter.
Doch es kommt anders als gedacht: Nicht Dion, sondern Yannick – bekannt aus „Bachelorette“ und „Temptation Island VIP“ sowie Freund von Umut – wartet beim Date. Überraschend verstehen sich Jeje und Yannick auf Anhieb blendend. Als sie zurückkehren, platzt die große Überraschung: Yannick und Umut fallen sich in die Arme, und Jeje bleibt verwundert zurück.
Umuts Maskerade fliegt auf: Hat er aus Angst gehandelt?
In einem klärenden Gespräch konfrontiert Jeje Umut schließlich offen mit seinen widersprüchlichen Aussagen. Sie macht deutlich, wie enttäuscht sie von ihm ist: „Ich wusste nichts von Laura und von Stella wusste ich gar nichts“, hält sie ihm vor. Stella wiederum spekuliert, dass hinter Umuts Verhalten die Angst stecken könnte, von Jeje für Dion fallen gelassen zu werden.
Bei Jeje sind die Zweifel nun nachhaltig gesät: „Ich hinterfrage alles, was er sagt. Ich will nicht hinterfragen, ich will einfach vertrauen können.“
Wie geht es weiter für Umut und Jeje?
Die aktuellen Folgen von „Love Island VIP“ liefern reichlich Gesprächsstoff und zeigen, wie schnell sich Allianzen und Beziehungen in der Villa ändern können. Ob Jeje Umut noch einmal vertraut und ob Umut sein „falsches Spiel“ beenden kann, bleibt spannend. Eines ist klar: In der Villa bleibt kein Stein auf dem anderen.
Die neuen Folgen laufen donnerstags als Doppelfolge zur Primetime auf RTLZWEI. Wer es gar nicht abwarten kann, findet die Episoden bereits vorab exklusiv bei RTL+.
RTL+ / Love Island VIP