Umut Tekin & Emma Fernlund: Die Trennung zahlt sich aus - Wer am meisten profitiert!

Es knallt gewaltig zwischen dem "Sommerhaus der Stars"-Paar Emma Fernlund (23) und Umut Tekin (27). Der Reality-TV-Star hat sich am Wochenende via Instagram von seiner Freundin getrennt. Er wirft ihr vor, untreu gewesen zu sein! Emma bestreitet die Vorwürfe: "Ich habe 10 000 Beweise, dass ich keine Schei** gemacht habe [...] Ich bin Umut nie fremdgegangen, war immer loyal und respektvoll in dem Bereich!" Trotzdem liegt ihr großes Glück Scherben und jeder bekommt es mit - und davon profitieren die beiden!